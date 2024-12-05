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Пивоваров ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру «Динамо» Личке

Пивоваров ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру «Динамо» Личке
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о кредите доверия главному тренеру московской команды Марцелу Личке.

«Марцел Личка — главный тренер «Динамо», и на данный момент команда под его руководством готовится к следующему матчу, заключительному в этом календарном году. Мы очень надеемся, что эта игра будет с хорошим результатом», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит».

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