Пивоваров: для «Динамо» сделка по Захаряну была знаковой

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о бывшем игроке бело-голубых, а ныне полузащитнике испанского «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. По словам Пивоварова, для «Динамо» сделка по российскому хавбеку была знаковой.

«За ним сейчас сложно следить, к сожалению. Хотим пожелать ему больше игрового времени. У нас много людей в клубе и в команде с ним общаются, но не лично я. Мы все за него искренне переживаем. Он наш воспитанник. Для «Динамо» была знаковая сделка, что он пошёл в хороший европейский клуб, в Лигу чемпионов. Будем надеяться, что всё у него получится», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.