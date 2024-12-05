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В «Динамо» анонсировали презентацию новой формы

В «Динамо» анонсировали презентацию новой формы
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал презентацию новой игровой формы. По словам Пивоварова, презентована она будет 7 декабря.

«7 декабря будет специальное событие в ГУМе по этому поводу. Презентуем игровую форму. Тогда всё и расскажем», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка. Лидирует в чемпионате «Зенит». В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с подмосковными «Химками».

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