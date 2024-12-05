Пивоваров: гол Лещука — здорово, но мы не взяли три очка с «Ахматом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал гол вратаря бело-голубых Игоря Лещука в ворота «Ахмата» в матче 17-го тура МИР РПЛ. Встреча закончилась с ничейным счётом (1:1).

«Ключевое событие понедельника — мы не взяли три очка с «Ахматом». Мы все были очень расстроены. Что касается того, что Игорь на последних минутах пошёл в чужую штрафную и забил гол, пусть и немного фартовый, случайный, это здорово! Событие уникальное. Как могли, отработали этот запоминающийся гол в медиа. Надеюсь, кому-то из болельщиков это понравилось.

Но результат матча, конечно, негативный. В целом мы таким результатом не удовлетворены. Мне первый тайм вообще не понравился. Второй не понравился тоже, но в меньшей степени, чем первый», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.