Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде объяснил, с чем связана его высокая результативность в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Причиной моей такой результативности является сфокусированность, нахождение в штрафной, я всегда имею моменты, мои одноклубники создают их много для меня. Поэтому я могу забивать. Я очень счастлив», — приводит слова Угальде ТАСС.

Напомним, нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в недавнем матче красно-белых с «Краснодаром», который проходил в рамках 17-го тура РПЛ, установил статистическое достижение. Манфред стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трёх играх подряд. Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.