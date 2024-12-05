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«Сюрприз бывает в каждом туре». Колыванов — о матче «Спартак» — «Пари НН»

«Сюрприз бывает в каждом туре». Колыванов — о матче «Спартак» — «Пари НН»
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Пари НН», который состоится в эту субботу, 7 декабря. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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«Шансы есть у всех всегда. Иногда говорят — без шансов, а команда — раз и выстрелила. Понятное дело, что «Пари НН» — не конкурент «Спартаку». В любом случае у нас бывают непредсказуемые матчи. Вроде на чистой бумаге всё правильно написано, а потом смотришь, и что-то не так. Сюрприз у нас бывает в каждом туре», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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