«Сюрприз бывает в каждом туре». Колыванов — о матче «Спартак» — «Пари НН»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Пари НН», который состоится в эту субботу, 7 декабря. Команды будут играть на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Шансы есть у всех всегда. Иногда говорят — без шансов, а команда — раз и выстрелила. Понятное дело, что «Пари НН» — не конкурент «Спартаку». В любом случае у нас бывают непредсказуемые матчи. Вроде на чистой бумаге всё правильно написано, а потом смотришь, и что-то не так. Сюрприз у нас бывает в каждом туре», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.