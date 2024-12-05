Мартынович: если Черчесову дадут работать в сборной Казахстана, результат будет достойным

Футболист «Кайрата» Александр Максимович высказался о работе Станислава Черчесова в сборной Казахстана.

«О Черчесове в сборной Казахстана пишут очень много. Многие недовольны результатами, но сборной Казахстана было тяжело в этой группе. Очень серьёзные соперники. Прошлый цикл Лиги наций при Адиеве казахстанцы играли в Лиге С, с равными по классу соперниками. За счёт прошлого выступления они шагнули вперёд, но тяжело на равных играть с Норвегией и Австрией. Эти сборные другого уровня. В любом случае Черчесову нужно познакомиться с ребятами, узнать, кто на что способен. Станислав Саламович — хороший специалист и всё наладит. Если ему дадут поработать, результат будет достойным», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.