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Мартынович объяснил, зачем «Краснодар» подписал летом возрастных футболистов

Мартынович объяснил, зачем «Краснодар» подписал летом возрастных футболистов
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Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович объяснил, зачем «быки» подписали прошлым летом возрастных футболистов — Фёдора Смолова, Юрия Дюпина и Юрия Газинского.

«Юра Дюпин — опытный вратарь. В клубе понимали, что в случае ухода Сафонова основным станет Агкацев, но ему нужен партнёр, который всегда подстрахует и будет хорошо относиться в тренировочном процессе. Дюпин из таких парней, а кроме того, он местный, краснодарский.

Что касается Газинского, у «Краснодара» очень много игр и супержёсткий график. У «Краснодара», «Ростова» и «Факела» постоянные разъезды и переезды. Чтобы выдерживать выступления в таком режиме, нужно иметь два состава. Кроме того, подписание опытных футболистов нужно, чтобы выстраивать микроклимат, чтобы были «деды» в команде. Тот же Федя добросовестно выполняет свою работу. Понятно, что есть Кордоба, на которого делают основную ставку, но Федя выходит в любой момент и не портит картину. Это отличные футболисты, которые помогают команде», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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