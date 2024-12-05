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Мартынович: РФС же не ищет сборной России соперников, которым можно забивать по 10 мячей

Мартынович: РФС же не ищет сборной России соперников, которым можно забивать по 10 мячей
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Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о соперниках сборной России в условиях международного отстранения.

«11:0 с Брунеем — это значит, что сборная России молодцы. Она же играет с такими соперниками не от хорошей жизни. Если бы была возможность встретиться с более классными сборными, с удовольствием сыграли бы. Но вопрос пока стоит так: кто готов играть со сборной России? Думаю, РФС отталкивается от этого. Руководители же не ищут команду, которой можно забивать по 10 мячей. Сейчас такая ситуация, что сборной России нужно сыграть хоть с кем-то. Ей нужны эти матчи, чтобы футболисты собирались вместе и чувствовали друг друга. В любом случае надеемся, что рано или поздно всё вернётся», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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