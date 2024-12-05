«Урал» объявил об уходе голкипера Арапова

Голкипер Дмитрий Арапов покинул екатеринбургский «Урал». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что «Урал» и 31-летний Дмитрий Арапов прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

«Дмитрий вернулся в «Урал» летом этого года и успел провести в сезоне четыре матча, в которых пропустил пять мячей.

Мы благодарим Диму за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении «Урала».

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 37 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика» (45).