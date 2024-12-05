Форвард «Зенита» Кассьерра не стал выделять защитника РПЛ, против которого сложнее играть

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о защитнике Российской Премьер-Лиги, против которого сложнее всего было играть.

«Я не делю защитников между собой — на сложных и не очень. Играть против всех непросто, поэтому я считаю, что самое важное — готовиться командой и подходить комплексно к каждому сопернику. Очень важно, что мы проводим хороший сезон, лидируем сейчас, и впереди у нас очень важный матч, завершающая встреча в этом году. Я одинаково настраиваюсь на всех соперников и, повторюсь, не делю защитников между собой», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 17 матчей. В ближайшем туре чемпионата России «Зенит» встретится с тольяттинским «Акроном» в субботу, 7 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.