Евсеев рассказал, что завершил лечение после нападения в Астрахани

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что восстановился после нападения в Астрахани.

«Закончилось ли амбулаторное лечение? Да, работаю, всё нормально», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

В ноябре на Вадима Евсеева и его помощника Александра Шмарко было совершено нападение. Инцидент произошёл в Астрахани после матча дивизиона «А» Леон Второй лиги «Волгарь» — «Ленинградец». Евсееву брызнули перцовым баллончиком в лицо. Позднее нападавшие были задержаны.

«Ленинградец» занял третье место в турнирной таблице группы «Золото» дивизиона «А» Второй лиги после первого этапа сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 18 матчей.