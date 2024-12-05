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Стало известно, сколько матчей сборной России на 2025 год хочет организовать РФС

Стало известно, сколько матчей сборной России на 2025 год хочет организовать РФС
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что федерация планирует провести не меньше пяти матчей сборной России по футболу в 2025 году.

«Планируем использовать все окна, которые будут в нашем распоряжении, для проведения матчей. Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. 19 ноября состоялся товарищеский матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0.

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