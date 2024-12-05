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Продажа билетов на матчи РПЛ приостановлена из-за работ на портале «Госуслуги»

Продажа билетов на матчи РПЛ приостановлена из-за работ на портале «Госуслуги»
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Из-за профилактических работ на портале «Госуслуги» приостановлена продажа билетов на матчи Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщила пресс-служба московского «Спартака» в телеграм-канале.

«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала «Госуслуг» временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ.

Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно», — написано в сообщении клуба.

О проблемах с продажей билетов в социальных сетях сообщило и московское «Динамо».

7 и 8 декабря пройдёт заключительный тур Российской Премьер-Лиги в 2024 году.

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