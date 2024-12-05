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«Для меня это не проблема». Маркиньос — об отсутствии голов за «Спартак» в этом сезоне

«Для меня это не проблема». Маркиньос — об отсутствии голов за «Спартак» в этом сезоне
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос заявил, что его не смущает отсутствие забитых мячей за московский клуб в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Ты стал игроком основы, но при этом у тебя не так много результативных действий. Как это на тебя влияет?
— Для меня это не проблема. Я левый латераль, это такая позиция, что приходится чем‑то жертвовать ради команды. Это здорово. Если мы продолжим так же играть и я ничего не забью, то буду абсолютно счастлив, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».

Маркиньосу 25 лет, к «Спартаку» он присоединился в летнее межсезонье — 2024. Суммарно за красно-белых бразилец провёл 20 матчей и записал на свой счёт три результативные передачи. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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