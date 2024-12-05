КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 50 тыс. рублей за разбитое стекло

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 50 тыс. рублей за разбитое стекло во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Станкович умышлено разбил стекло скамейки запасных. За неспортивное поведение Станкович оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Виктор Мелёхин. За «Спартак» забил Кристофер Мартинс. По сумме двух матчей (3:1) далее прошёл «Ростов», «Спартак» опустился в Путь регионов.