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КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 50 тыс. рублей за разбитое стекло

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» на 50 тыс. рублей за разбитое стекло
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на 50 тыс. рублей за разбитое стекло во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27 ноября 2024, среда. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Голенков – 19'     2:0 Мелёхин – 31'     2:1 Мартинс – 55'    

«Станкович умышлено разбил стекло скамейки запасных. За неспортивное поведение Станкович оштрафован на 50 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Ростова» отличились Егор Голенков и Виктор Мелёхин. За «Спартак» забил Кристофер Мартинс. По сумме двух матчей (3:1) далее прошёл «Ростов», «Спартак» опустился в Путь регионов.

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