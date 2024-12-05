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КДК РФС запретил допуск болельщиков «Локомотива» на нижнюю Южную трибуну во время матча КР

КДК РФС запретил допуск болельщиков «Локомотива» на нижнюю Южную трибуну во время матча КР
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил допуск болельщиков «Локомотива» на нижнюю Южную трибуну во время следующего матча Кубка России. Такое решение принято из-за повторного нарушения болельщиков — они скандировали нецензурные кричалки.

«На прошлом заседании мы условно закрывали пять секторов Южной трибуны стадиона «Локомотива» из-за скандирования ненормативной лексики. На матче с «Динамо» была ненормативная лексика. За повторное нарушение «Локомотив» оштрафован на 20 тысяч рублей. И запретить допуск болельщиков на следующий домашний матч Кубка России на третий сектор нижнего яруса Южной трибуны. Условное наказание на другие сектора остаётся», — передаёт слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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