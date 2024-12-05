КДК РФС штрафовал ЦСКА на 150 тысяч за необеспечение безопасности в матче с «Рубином»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский ЦСКА на 150 тыс. рублей за необеспечение безопасности во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0).

«При подготовки для проведения матчей, РФС провел проверку удостоверения стюардов. 33 человека не имело удостоверения контролёров-распорядителей. ЦСКА оштрафован на 150 тысяч за необеспечение безопасности», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.