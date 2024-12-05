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КДК РФС штрафовал ЦСКА на 150 тысяч за необеспечение безопасности в матче с «Рубином»

КДК РФС штрафовал ЦСКА на 150 тысяч за необеспечение безопасности в матче с «Рубином»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский ЦСКА на 150 тыс. рублей за необеспечение безопасности во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2024, вторник. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Рубин
Казань
1:0 Келлвен – 20'     2:0 Файзуллаев – 30'     3:0 Мусаев – 38'    

«При подготовки для проведения матчей, РФС провел проверку удостоверения стюардов. 33 человека не имело удостоверения контролёров-распорядителей. ЦСКА оштрафован на 150 тысяч за необеспечение безопасности», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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