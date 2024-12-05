Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Босельи дисквалифицирован на одну игру после матча с «Ростовом»

Игрок «Пари НН» Босельи дисквалифицирован на одну игру после матча с «Ростовом»
Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение не применять дополнительное наказание к полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Хуану Босельи после удаления в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Рассмотрели удаление Босельи, он лично посетил заседание. Руководство клуба тоже приняло участие. Босельи пояснил, как случился данный эпизод. Получили письмо от Глебова о том, что он не имеет к нему претензий. КДК принял решение не применять дополнительное наказание. Он пропустит одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В ближайшем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком» 7 декабря.

Материалы по теме
«Ян, тебе недолго осталось». Судейский скандал после зарубы Карпина и Гончаренко! Видео
Видео
«Ян, тебе недолго осталось». Судейский скандал после зарубы Карпина и Гончаренко! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android