Игрок «Пари НН» Босельи дисквалифицирован на одну игру после матча с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение не применять дополнительное наказание к полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Хуану Босельи после удаления в матче 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (0:4).

«Рассмотрели удаление Босельи, он лично посетил заседание. Руководство клуба тоже приняло участие. Босельи пояснил, как случился данный эпизод. Получили письмо от Глебова о том, что он не имеет к нему претензий. КДК принял решение не применять дополнительное наказание. Он пропустит одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В ближайшем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком» 7 декабря.