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КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Гончаренко на один матч

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Пари НН» Гончаренко на один матч
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко на два матча, один из которых условно, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. После встречи 17-го тура чемпионата России с «Ростовом» (4:0) Гончаренко спорил с арбитром Яном Бобровским, по итогам чего было внесено замечание в протокол.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32'     2:0 Саравия – 60'     3:0 Осипенко – 65'     4:0 Комличенко – 73'    
Удаления: нет / Босельи – 49'

«Мы получили рапорты от судей. После матча Гончаренко находился в подтрибунном помещении. В адрес помощника судьи Болотенкова сказал: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». После этого главный судья Бобровский предупредил Гончаренко и попросил успокоиться. Гончаренко в спину крикнул: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». После этого он хотел зайти в судейскую. Судьи не пустили его туда.

Гончаренко говорит, что он не произносил матерных слов. Этого действительного не было. Но он на заседании уже в третий раз, ранее был наказан за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. Это отягчающие обстоятельства. Слова «хамские рожи» — оскорбления. Гончаренко объяснил слова Бобровскому тем, что ему осталось недолго судить. За оскорбительное поведение дисквалифицировать Гончаренко на два матча (один условный) и оштрафовать на 250 тысяч рублей. В заседании прямых извинений Гончаренко перед судьями не было», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В ближайшем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с московским «Спартаком» 7 декабря.

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