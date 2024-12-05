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Нападающий «Спартака» Угальде назвал самых сложных соперников в РПЛ

Нападающий «Спартака» Угальде назвал самых сложных соперников в РПЛ
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Футболист московского «Спартака» Манфред Угальде назвал самых сложных соперников для красно-белых в Российской Премьер-Лиге. Нападающий отметил, что со всеми командами высшего российского дивизиона играть непросто.

«Самые сложные соперники? Возможно, это ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но я бы сказал, что со всеми командами могут возникнуть сложности», — приводит слова Угальде ТАСС.

Напомним, нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в недавнем матче красно-белых с «Краснодаром», который проходил в рамках 17-го тура РПЛ, установил статистическое достижение. Манфред стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трёх играх подряд. Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

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