Мартынович: не совсем нравится новый формат еврокубков — раньше всё было понятнее

Игрок «Кайрата» Александр Мартынович высказался о новом формате еврокубков. Так, теперь в Лиге чемпионов вместо группового этапа (много групп по четыре команды) проводится так называемый «общий этап» — одна общая таблица из всех участников, по итогам которой распределяются путёвки в плей-офф.

«Отличная новость, что «Кайрат» в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов. Можно вспомнить последние игры за Беларусь с Северной Ирландией, где был полный стадион и отличная поддержка со стороны фанатов. Это совсем другая атмосфера, которая добавляет драйва и адреналина. Это всегда класс, ажиотаж среди болельщиков. Но нам предстоит долгий путь квалификации в основную стадию Лиги чемпионов.

Мне пока не совсем нравится новый формат еврокубков. Может, это дело привычки. Когда были группы, всё было понятнее. Но сейчас больше игр, даже с небольшим количеством очков можно попасть в следующий раунд. С коммерческой точки зрения чем больше игр, тем больше денег. Гранды чаще играют между собой — есть финансовая подоплёка. Но как зрителю мне Лига чемпионов с группами была понятнее и интереснее», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.