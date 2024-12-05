«Балтика» объявила о расторжении контракта с защитником Маляровым

Защитник Кирилл Маляров покинул калининградскую «Балтику». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что трудовой договор между «Балтикой» и Кириллом Маляровым расторгнут по соглашению сторон.

«Кирилл, мы благодарим тебя за твой профессионализм, трудолюбие, ответственное отношение к делу и вклад в успехи «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Балтики».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 27-летний Кирилл Маляров провёл девять матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету защитника три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.