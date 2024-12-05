Колыванов: Дзюба может что-то противопоставить «Зениту», его надо остерегаться всем

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится 7 декабря.

«Зениту» нравится играть с самарскими клубами. Однозначно, все болельщики питерской команды ждут победы в матче с «Акроном», чтобы «Зенит» ушёл на зимний перерыв с первого места. Все шансы для этого есть. Думаю, что после поражения футболисты «Зенита» выйдут супермобилизованные. Два матча подряд терять очки с командами из низа турнирной таблицы выглядит достаточно глупо.

Дзюба всегда может что-то противопоставить. Это нестандартный футболист, который может скинуть на партнёра или забить сам в одно касание. Понятное дело, что у него нет той свежести, которая была в 26-30 лет, но в любом случае он очень опытный и умненький нападающий. Если защитники «Зенита» будут играть с ним плотно, Артёму будет непросто. Дзюбы нужно остерегаться всем», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.