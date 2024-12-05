Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: Дзюба может что-то противопоставить «Зениту», его надо остерегаться всем

Колыванов: Дзюба может что-то противопоставить «Зениту», его надо остерегаться всем
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» нравится играть с самарскими клубами. Однозначно, все болельщики питерской команды ждут победы в матче с «Акроном», чтобы «Зенит» ушёл на зимний перерыв с первого места. Все шансы для этого есть. Думаю, что после поражения футболисты «Зенита» выйдут супермобилизованные. Два матча подряд терять очки с командами из низа турнирной таблицы выглядит достаточно глупо.

Дзюба всегда может что-то противопоставить. Это нестандартный футболист, который может скинуть на партнёра или забить сам в одно касание. Понятное дело, что у него нет той свежести, которая была в 26-30 лет, но в любом случае он очень опытный и умненький нападающий. Если защитники «Зенита» будут играть с ним плотно, Артёму будет непросто. Дзюбы нужно остерегаться всем», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android