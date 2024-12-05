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Точилин назвал фаворита матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Точилин назвал фаворита матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»
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Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал фаворита предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кто для вас фаворит в матче «Краснодар» — «Локомотив»?
— Хозяева. «Локомотив» после паузы на сборную лихорадит. Он разгромно уступил «Спартаку», затем проиграл «Химкам». У железнодорожников наступил спад в плане качества игры и результатов, — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе 34 очка.

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