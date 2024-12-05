Точилин назвал фаворита матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин назвал фаворита предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом», который состоится в воскресенье, 8 декабря.

— Кто для вас фаворит в матче «Краснодар» — «Локомотив»?

— Хозяева. «Локомотив» после паузы на сборную лихорадит. Он разгромно уступил «Спартаку», затем проиграл «Химкам». У железнодорожников наступил спад в плане качества игры и результатов, — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе 34 очка.