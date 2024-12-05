Борис Игнатьев: что Дзюба может противопоставить «Зениту»?

Российский тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии матча «Зенита» с «Акроном». Игра состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

«Конечно, поражение «Крыльям Советов» — трагедия для «Зенита». Уступить дома команде, которую петербуржцы должны были обыгрывать. Не думаю, что в матче с «Акроном» повторится такая же ситуация — «Зенит» добьётся победы.

Что Дзюба может противопоставить «Зениту»? Он помогает ребятам освоиться и сформироваться. Но неправильно брать его в учёт по большому счёту. Он проявит себя, если со стороны «Зенита» будет допущена какая-то ошибка, которая будет им непростительна», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.