Борис Игнатьев: что Дзюба может противопоставить «Зениту»?
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Российский тренер Борис Игнатьев высказался в преддверии матча «Зенита» с «Акроном». Игра состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.
МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, поражение «Крыльям Советов» — трагедия для «Зенита». Уступить дома команде, которую петербуржцы должны были обыгрывать. Не думаю, что в матче с «Акроном» повторится такая же ситуация — «Зенит» добьётся победы.
Что Дзюба может противопоставить «Зениту»? Он помогает ребятам освоиться и сформироваться. Но неправильно брать его в учёт по большому счёту. Он проявит себя, если со стороны «Зенита» будет допущена какая-то ошибка, которая будет им непростительна», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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