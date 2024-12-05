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Александр Гришин: матч между «Факелом» и ЦСКА будет открытым — никого не устроит ничья

Александр Гришин: матч между «Факелом» и ЦСКА будет открытым — никого не устроит ничья
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче армейцев с «Факелом» в рамках 18-го тура РПЛ. Игра состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА предстоит тяжёлый выезд в Воронеж, ведь «Факел» на своём поле играет очень хорошо. Это показал недавний матч с «Динамо», в котором «Факел» должен был выигрывать. В Воронеже очень сильно любят футбол — будет полный стадион. Я сам выступал за «Факел» и знаю об этом. Но в Воронеже искусственное поле.

Позарез нужны очки всем командам РПЛ. Будет матч на победу для обоих соперников, ведь ЦСКА нужно догонять лидеров, а «Факелу» — выбираться из низа таблицы. Игра должна быть открытой — никого не устроит ничья. Армейцы могут одержать победу за счёт характера и командных действий. Очень хотелось бы, чтобы ЦСКА забрал три очка», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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