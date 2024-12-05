Константин Тюкавин рассказал, как Марцел Личка сломал стол после игры со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как главный тренер бело-голубых Марцел Личка сломал стол после игры со «Спартаком» в прошлом сезоне.

— Вы говорили, что Марцел иногда жестит. Как именно?

— В матче со «Спартаком» на их поле — в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», опережающий идущий следом «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».