Колыванов: у «Химок» должно было набраться больше очков, чем есть на данный момент

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Химки». Встреча состоится 8 декабря.

«Уже не считаю «Химки» командой-сенсацией. Клуб укомплектован хорошими футболистами в середине поля и в нападении. Бакаев, Заболотный, Руденко, Вера и Мирзов — посмотрите, какая у них линия атаки! Они все играли в РПЛ. У «Химок» должно было набраться больше очков, чем есть на данный момент.

Не удивлюсь, если «Динамо» придётся очень непросто. Дай бог, чтобы команда выиграла хотя бы с минимальным счётом. Динамовцев штормит в последних матчах: показывают хороший футбол, но нет реализации, отсюда — потерянные очки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.