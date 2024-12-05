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Колыванов: у «Химок» должно было набраться больше очков, чем есть на данный момент

Колыванов: у «Химок» должно было набраться больше очков, чем есть на данный момент
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Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — «Химки». Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Химки
Химки
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«Уже не считаю «Химки» командой-сенсацией. Клуб укомплектован хорошими футболистами в середине поля и в нападении. Бакаев, Заболотный, Руденко, Вера и Мирзов — посмотрите, какая у них линия атаки! Они все играли в РПЛ. У «Химок» должно было набраться больше очков, чем есть на данный момент.

Не удивлюсь, если «Динамо» придётся очень непросто. Дай бог, чтобы команда выиграла хотя бы с минимальным счётом. Динамовцев штормит в последних матчах: показывают хороший футбол, но нет реализации, отсюда — потерянные очки», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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