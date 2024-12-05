Кобелев: Вендел и Клаудиньо своей игрой показывают, что хотят уйти из «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о трансферных перспективах сине-бело-голубых. Он считает, что некоторые футболисты демонстративно выражают желание покинуть команду. В частности, речь идёт о Венделе и Клаудиньо. Также Кобелев допустил, что «Зенит» может продать Матео Кассьерру.

— Как думаете, «Зенит» зимой сделает много трансферов?

— Это будет зависеть от того, сколько людей уйдёт. Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Если останутся, то вряд ли будут большие закупки. У «Зенита» и так на два состава футболистов. Надо смотреть, кто уйдёт. Кассьерра начал играть меньше. Не приносит пользы, хотя прошлый сезон провёл хорошо. Может, его продадут, — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днем».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ по итогам 17 туров.