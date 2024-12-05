Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: Вендел и Клаудиньо своей игрой показывают, что хотят уйти из «Зенита»

Кобелев: Вендел и Клаудиньо своей игрой показывают, что хотят уйти из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Кобелев поделился мнением о трансферных перспективах сине-бело-голубых. Он считает, что некоторые футболисты демонстративно выражают желание покинуть команду. В частности, речь идёт о Венделе и Клаудиньо. Также Кобелев допустил, что «Зенит» может продать Матео Кассьерру.

— Как думаете, «Зенит» зимой сделает много трансферов?
— Это будет зависеть от того, сколько людей уйдёт. Клаудиньо и Вендел своей игрой показывают, что хотят уйти. Если они уйдут, то «Зенит» вынужден будет покупать. Если останутся, то вряд ли будут большие закупки. У «Зенита» и так на два состава футболистов. Надо смотреть, кто уйдёт. Кассьерра начал играть меньше. Не приносит пользы, хотя прошлый сезон провёл хорошо. Может, его продадут, — приводит слова Кобелева «Спорт День за Днем».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом в шести последних сезонах подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ по итогам 17 туров.

Материалы по теме
«Зенит» ошибся, разменяв Сергеева на Соболева? Два фактора перевешивают всё
«Зенит» ошибся, разменяв Сергеева на Соболева? Два фактора перевешивают всё
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android