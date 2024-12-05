Павлюченко: Станковичу нужно дать время, всё только начинается

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о ситуации в московском «Спартаке». Он считает, что клуб должен дать больше времени главному тренеру Деяну Станковичу, который возглавил команду минувшим летом. Павлюченко отметил, что во второй части сезона «Спартак» может побороться за первое место. При этом во время зимней паузы в составе красно-белых могут произойти трансферные изменения.

«Станковичу нужно дать время. Впереди зимний перерыв, будут сборы. Подводить какие-то итоги нужно, когда сезон закончится. Всё-таки первый круг ещё ни о чём не говорит. Во второй части чемпионата можно пять матчей подряд выиграть, и ты уже идёшь почти на первом месте. Всё только начинается. Явно ещё произойдут какие-то усиления: кто-то уйдёт, кто-то придёт», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.