Молодой игрок «Спартака» заявил, что считает Зобнина своим наставником

20-летний футболист московского «Спартака» Даниил Зорин высказался об отношениях игроков и атмосфере в команде. Он признался, что считает своим наставником более опытного хавбека Романа Зобнина. В то же время Зорин подчеркнул, что опытные игроки выкладываются на тренировках наравне с молодёжью.

«У меня в команде со всеми хорошие отношения. Все работают и стараются одинаково. Понятное дело, есть ребята более опытные. На сегодняшний день самый опытный — это, наверное, Рома Зобнин. К тому же он играет плюс-минус на моей позиции. Поэтому если говорить о том, кого считаю своим наставником, то думаю, что могу назвать его», — приводит слова Зорина Legalbet.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года. Он на 10 лет старше Даниила Зорина, который провёл в текущем сезоне 10 матчей, забил два гола и отдал три результативных паса.