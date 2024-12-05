Точилин рассказал, способен ли «Спартак» бороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, по силам ли московскому «Спартаку» навязать борьбу за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

«Красно-белые, как «Динамо», играют волнообразно, чередуя хорошие отрезки с провальными. Чтобы биться за чемпионство, команда должна стабилизировать игру во избежание перепадов. Почему «Краснодар» является главным конкурентом для «Зенита»? Потому что он стабилен», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.