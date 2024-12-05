Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартынович: у Агкацева есть качества, в которых он даже поинтереснее Сафонова

Мартынович: у Агкацева есть качества, в которых он даже поинтереснее Сафонова
Комментарии

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович сравнил нынешнего голкипера «быков» Станислава Агкацева и бывшего вратаря Матвея Сафонова, который перебрался в «ПСЖ».

«У Агкацева, возможно, похожее будущее, как у Сафонова. Когда они были вместе с Матвеем в «Краснодаре», Стасу было тяжело конкурировать. Но у него есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. У Стаса есть все шансы уехать в Европу, ведь он отлично себя проявляет и работает. Но прежде ему надо провести пару сезонов в «Краснодаре», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Эксклюзив
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android