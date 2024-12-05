Мартынович: у Агкацева есть качества, в которых он даже поинтереснее Сафонова

Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович сравнил нынешнего голкипера «быков» Станислава Агкацева и бывшего вратаря Матвея Сафонова, который перебрался в «ПСЖ».

«У Агкацева, возможно, похожее будущее, как у Сафонова. Когда они были вместе с Матвеем в «Краснодаре», Стасу было тяжело конкурировать. Но у него есть определённые качества, в которых он даже поинтереснее Матвея. У Стаса есть все шансы уехать в Европу, ведь он отлично себя проявляет и работает. Но прежде ему надо провести пару сезонов в «Краснодаре», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.