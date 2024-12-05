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Экс-капитан «Краснодара» Мартынович объяснил большое количество легионеров в команде

Экс-капитан «Краснодара» Мартынович объяснил большое количество легионеров в команде
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Экс-капитан «Краснодара» Александр Мартынович объяснил большое количество легионеров в команде.

«В «Краснодаре» всегда было много легионеров. Свои воспитанники — это хорошо. Были отличные ребята 1999 и 2000 годов рождения. Они в своё время хорошо подошли. Это Игнатьев, Шапи, Сафонов, Черников и Уткин. Ребята могли конкурировать с основой. Сейчас, возможно, «Краснодару» не хватает таких игроков, отсюда больше легионеров. Философия философией, но только своими воспитанниками тяжело бороться за серьёзные места и медали. Должен быть качественный симбиоз сильных легионеров и хороших воспитанников. Выпускники академии должны дотягивать до уровня основной команды. Искусственно тянуть их и говорить, что у меня в команде играют воспитанники, — неправильно.

В любом случае в Краснодаре любят футбол и хотят, чтобы команда боролась за самые высокие места. В руководстве это понимают и предпринимают всё возможное, чтобы играли свои воспитанники. Но парни должны держать уровень. Мусаев знает всех пацанов по именам и кто на что способен. Как только кто-то будет соответствовать основе — незамедлительно туда попадёт», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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