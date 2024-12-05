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«Правильное решение». Мартынович — о продлении контракта Кордобы с «Краснодаром»

«Правильное решение». Мартынович — о продлении контракта Кордобы с «Краснодаром»
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Бывший футболист «Краснодара» Александр Мартынович отреагировал на продление контракта «быков» с Джоном Кордобой.

«Не знаю, как новый контракт Кордобы с «Краснодаром» скажется в психологическом плане. Но в финансовом плане это правильное решение. Чтобы привезти в РПЛ нападающего уровня Кордобы, нужно заплатить € 12-15 млн, а также дать зарплату. А у «Краснодара» уже есть такой нападающий, плюс ещё договорились по зарплате. Человек держит уровень и вносит большой вклад в игру команды. Решение продлить с ним контракт абсолютно правильное», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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