Мартынович: у Игнатьева была куча шансов, чтобы проявить себя, но всё получилось не так

Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о футболистах «быков», которые не реализовали свой потенциал полностью.

— Обидно, что Шапи, Игнатьев и Уткин не раскрылись в полной мере?

— Почему обидно? Уткин играет в РПЛ на хорошем уровне. Шапи уехал в европейский чемпионат, идёт со своей командой вверху таблицы. У Ивана не совсем всё получилось, как хотелось. У него была куча возможностей, команд и шансов, где он мог себя проявить. Видимо, ему надо себя перезапустить, ведь качества у него есть. Футбол — такое дело, что где-то может повезти, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.