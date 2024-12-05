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Мартынович: у Игнатьева была куча шансов, чтобы проявить себя, но всё получилось не так

Мартынович: у Игнатьева была куча шансов, чтобы проявить себя, но всё получилось не так
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Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о футболистах «быков», которые не реализовали свой потенциал полностью.

— Обидно, что Шапи, Игнатьев и Уткин не раскрылись в полной мере?
— Почему обидно? Уткин играет в РПЛ на хорошем уровне. Шапи уехал в европейский чемпионат, идёт со своей командой вверху таблицы. У Ивана не совсем всё получилось, как хотелось. У него была куча возможностей, команд и шансов, где он мог себя проявить. Видимо, ему надо себя перезапустить, ведь качества у него есть. Футбол — такое дело, что где-то может повезти, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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