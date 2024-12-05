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Роналду принял участие в мероприятии, посвящённом ЧМ-2034 в Саудовской Аравии

Роналду принял участие в мероприятии, посвящённом ЧМ-2034 в Саудовской Аравии
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с молодыми футболистами в рамках мероприятия, посвящённого чемпионату мира 2034 года, который пройдёт в Саудовской Аравии.

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

Фото: Социальные сети Криштиану Роналду

«Чемпионат мира в Саудовской Аравии — это то, что вдохновляет многих молодых футболистов развиваться вместе. Было приятно встретиться с некоторыми из тех ребят, которые мечтают приветствовать мир в Саудовской Аравии в 2034 году», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

На данном мероприятии футболист «Аль-Насра» появился в кофте с 34-м номером, отсылающим к году проведения мундиаля в Саудовской Аравии.

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