Бывший капитан «Краснодара» Мартынович высказался о перспективах белорусского футбола

Экс-защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о перспективах белорусского футбола. Напомним, Мартынович сыграл 80 матчей в составе сборной Беларуси.

«Мы выступали в Лиге С. Если бы были в B, как Казахстан, пришлось бы намного сложнее. В любом случае мы сыграли неплохо, однако задач не выполнили. Нам есть над чем работать. Но при этом появляется хорошая молодёжь: кто-то играет в чемпионате Беларуси, кто-то — в Европе. Есть ребята, с которыми можно работать. Чтобы сборная выступала хорошо, очень важно, чтобы футболисты играли на высоком уровне. Вспоминаю, когда раньше приезжал в сборную, из чемпионата Беларуси вызывалось не так много людей. Все играли в РПЛ, на Украине и в Европе, как Глеб, Кутузов и Корниленко. Тогда уровень футбола был повыше, и сборная Беларуси выглядела лучше. Если сейчас молодые ребята проявят себя и уедут в европейские чемпионаты, это будет большим плюсом для сборной», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: