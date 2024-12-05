Мартынович: если бы ещё «Спартак» с ЦСКА шли вровень с лидерами, было бы суперинтересно

Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о текущей турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, интрига в Российской Премьер-Лиге идёт на пользу отечественному футболу. Когда несколько команд борются за первое место, то всем интереснее смотреть. Можно вспомнить прошлый сезон, когда борьба за чемпионство была до последнего тура. Есть «Спартак» и ЦСКА, которые всегда с претензией на чемпионство. Если бы все ещё шли нога в ногу, было бы суперинтересно», — сказал Александр Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 17 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», у которого 39 очков. «Спартак» с 34 очками занимает третье место, ЦСКА располагается на шестой строчке с 28 очками.