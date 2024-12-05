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«Он сделал ровно ту же глупость, что и Доннарумма». Экс-игрок «ПСЖ» Ротен — о Сафонове

«Он сделал ровно ту же глупость, что и Доннарумма». Экс-игрок «ПСЖ» Ротен — о Сафонове
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Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен высказался о конкуренции в парижском клубе между вратарями Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

«Понимаю решение Луиса Энрике создать конкуренцию среди вратарей в «ПСЖ» и выбирать из них того, кто находится в лучшей форме. Хочу защитить Энрике, ведь он объявил [об этом решении изначально], а также сообщил о нём вратарям. Он никого не подвёл.

Это [выбор Сафонова в качестве вратаря на матч Лиги чемпионов с «Баварией»] оказался ужасным для Луиса Энрике, но так он даёт Сафонову возможность проявить себя. Проблема заключается в том, что Сафонов сделал ровно ту же глупость, что и Доннарумма. Была ли решена проблема на вратарской позиции? Скорее наоборот. Когда руководство и тренер говорили в начале сезона, что между Сафоновым и Доннаруммой будет конкуренция, они не солгали нам», — приводит слова Ротена RMC Sport.

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