Степашин: матч «Зенита» с «Крыльями» показал, что играют не деньги, а футболисты

Председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин высказался об количестве легионеров в «Зените», а также о получении игроками санкт-петербургского клуба российских паспортов. В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Крыльям Советов» со счётом 2:3.

«Зенит» выдает паспорта бразильцам? Ради бога! У нас народу не хватает, я не против, чтобы бразильцы играли. Ничего зазорного нет — посмотрите на мировую практику.

Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в петербургском газпромовском «Зените» играло больше воспитанников. «Зенит» — одна из самых сильных команд, но последний его матч с «Крыльями» показал, что играют футболисты, а не деньги», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

«Зенит» после 17-го тура Российской Премьер-Лиги находится на первом месте с 39 очками. Напомним, 21 октября стало известно, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За «Зенит» Дуглас Сантос выступает с 2019 года.