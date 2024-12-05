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Мартынович: Батраков может превратиться в звезду и попробовать себя в лиге повыше РПЛ

Мартынович: Батраков может превратиться в звезду и попробовать себя в лиге повыше РПЛ
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Экс-защитник и капитан «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением об игровом уровне 19-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Удивляет молодой «Локомотив». Команда местами буксует, но при этом показывают отличный футбол. Очень нравится на них смотреть. Не ожидал, что они будут так играть после летней чистки. Думал, забуксуют, но ошибался.

Пока рано перехваливать Батракова, но у него есть большие перспективы. Видно, что хороший футболист. Если будет работать над собой и расти, может превратиться в звезду. В любом случае ему надо будет пробовать себя в чемпионате повыше, потому что там всё по-другому. К примеру, Захарян уехал, и у него постоянные травмы. В Европе работают в другом режиме и на других скоростях. В этом плане нужна адаптация. Батраков выглядит здорово в РПЛ, но у него только первый сезон, поэтому нужно проявить ещё стабильность», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и девятью результативными передачами.

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