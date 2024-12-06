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Хавбек «Фиорентины» Бове согласился установить дефибриллятор — La Repubblica

Хавбек «Фиорентины» Бове согласился установить дефибриллятор — La Repubblica
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22-летний полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, находящийся сейчас в больнице, дал согласие на установку дефибриллятора, который позволяет не допустить остановку сердца. Об этом сообщает La Repubblica.

После проведения операции угроза здоровью футболиста будет устранена. Однако, согласно итальянским национальным рекомендациям по спортивной медицине и кардиологии, спортсмены с дефибриллятором не подходят для участия в соревновательной спортивной деятельности.

Напомним, футболист попал в реанимацию после потери сознания в матче 14-го тура Серии А. На данный момент его перевели из отделения интенсивной терапии в отделение кардиологии. Цикл тестов для установления определённого диагноза продолжается.

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