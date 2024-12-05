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В «ПСЖ» рассматривают Осимхена в качестве замены для Коло Муани — RMC Sport

В «ПСЖ» рассматривают Осимхена в качестве замены для Коло Муани — RMC Sport
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«ПСЖ» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, арендованному до конца нынешнего сезона «Галатасараем». Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, нигерийский футболист может стать заменой для нападающего Рандаля Коло Муани, близкого к уходу из парижского клуба. Подчёркивается, что трансферная стоимость Осимхена будет значительно ниже в январе, чем летом.

В нынешнем сезоне Виктор Осимхен принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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