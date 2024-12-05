Дэвис может остаться в «Баварии», несмотря на активный интерес от «МЮ» и «Реала» — Sky

«Бавария» добилась значительного прогресса в вопросе продления контракта с 24-летним левым защитником Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, канадский футболист пошёл на значительные уступки «Баварии» в плане заработной платы. Подчёркивается, что переговоры между сторонами протекают положительно, однако есть некоторые детали, которые им нужно согласовать.
В «Манчестер Юнайтед», проявляющем интерес к Дэвису, знают, что защитник, вероятно, продлит контракт с «Баварией». Также ранее в СМИ появлялась информация, что канадский футболист крайне близок к заключению соглашения с мадридским «Реалом».
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