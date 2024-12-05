Олег Романцев обратился к болельщикам «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам красно-белых в преддверии матча 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород». Встреча пройдёт в субботу, 7 декабря.

«В субботу на «Лукойл Арене» «Спартак» проведёт свой заключительный матч в этом году. Команда сейчас показывает прекрасный футбол в РПЛ, и мне бы хотелось, чтобы вы пришли на стадион поддержать ребят, которые стараются радовать вас от матча к матчу. Ваша поддержка точно сможет сделать этот зимний день теплее.

На трибунах буду я и другие легенды «Спартака», с которыми вы сможете пообщаться перед началом игры. Их имена вам хорошо знакомы: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Роман Павлюченко и другие.

Давайте вместе создадим отличную атмосферу и проводим этот футбольный год достойно», — приводит слова Романцева пресс-служба клуба.