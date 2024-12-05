Нойер дисквалифицирован на два матча Кубка Германии за первую красную в своей карьере

38-летний вратарь «Баварии» Мануэль Нойер дисквалифицирован на два матча Кубка Германии, за прямую красную карточку, полученную им в игре 1/8 финала Кубка с «Байером» (0:1). Об этом информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, полученная красная карточка стала первой для 38-летнего футболиста в его карьере.

Нойер пропустит первый и второй раунды следующего розыгрыша турнира.

В середине первого тайма Нойер выбежал за пределы штрафной и врезался плечом в крайнего защитника «фармацевтов» Жереми Фримпонга, сорвав контратаку. После чего был удалён за лишение явной голевой возможности.

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