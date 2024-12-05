«Барселона» намерена активировать новый рычаг, чтобы зарегистрировать Ольмо — Sport.es

«Барселона» находится в завершающей стадии переговорного процесса по активации нового экономического рычага на € 200 млн, который позволит клубу зарегистрировать полузащитника Даниэля Ольмо и нападающего Пау Виктора. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе уже знают крайний срок продления регистрации Ольмо. Необходимо сделать это до 18-19 января 2025 года. Однако в «Барселоне» намерены зарегистрировать футболистов до начала зимнего трансферного окна, которое откроется в Испании 2 января.

Также до начала функционирования зимнего трансферного окна в стане сине-гранатовых хотят зарегистрировать продление контрактов с Гави и Педри.

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