Канчельскис: зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются?

Известный российский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о необходимости продажи «Спартаком» нападающего Манфреда Угальде.

«Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару встреч сыграл хорошо, и уже кричать: «Ура!»? Если он до конца сезона будет выступать с таким же рвением, тогда можно будет думать о переходе», — приводит слова Канчельскиса Metaratngs.

Напомним, Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.